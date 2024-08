Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Traktorfahrer übersieht Motorradfahrer - zwei Verletzte

Ulm (ots)

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der K 1425 zwischen Eschenbach und Heiningen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer.

Ein 77-Jähriger Traktorfahrer fuhr auf Höhe der Grüngutsammelstelle von einer Nebenstraße in die vorfahrtsberechtigte K 1425 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden 43-Jährigen Yamaha-Fahrer. Der Motorradfahrer prallte in die Seite des Traktors und kam rechtsseitig in der Böschung zum Liegen. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Die K 1425 war für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die örtliche Feuerwehr unterstützte bei der Ausleuchtung der Unfallstelle und Reinigung der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden von insgesamt 10000 Euro.

