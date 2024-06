Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der BAB 42

Am Montagabend gegen 20:23 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Bundesautobahn 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort gemeldet. Durch die sehr präzisen und guten Schilderungen der Notrufteilnehmer konnte die Leitstelle umgehend Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie zwei Einsatzfahrzeuge und ein Führungsfahrzeug der Feuerwehr Oberhausen zur Einsatzstelle alarmieren. Die Einsatzstelle befand sich in Höhe der Ausfahrt Oberhausen-Buschhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache war es zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Die schwerverletzte Fahrerin befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits neben dem Fahrzeug und wurde vorbildlich von Ersthelfern betreut. Die Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des LKW wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte gesichtet und blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verkehrsabsicherung, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Abbinden von ausgelaufenen Betriebsmitteln durch die Kräfte der Feuerwehr übernommen. Während der gesamten Einsatzdauer waren zwei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über einen Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Autobahnpolizei ermittelt. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 18 Einsatzkräften circa eine Stunde im Einsatz.

