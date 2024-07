POL-RZ: Unfallbeteiligter gesucht

Ratzeburg (ots) - 09. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 06.07.2024 - Ahrensburg Am vergangenen Samstagmorgen (06.07.02024) ist es im Sanddornweg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter versuchten zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr über ein Dachfenster gewaltsam in das Wohnobjekt einzudringen. Das Vorhaben misslang, wohl auch aufgrund einer optischen Alarmauslösung. Die ...

