LPI-NDH: Ausfall der Telefonanlage in der Polizeistation Artern

Sondershausen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in Sondershausen zu umfangreichen polizeilichen Einsatzmaßnahmen. Aufgrund einer gemeldeten Wasser-Havarie in einer Wohnung in der Hermann-Danz-Straße wurde am Montagabend zunächst die Feuerwehr alarmiert. Als der 44-jährige Bewohner der Verursacher-Wohnung den Kameraden der Feuerwehr den Zutritt verweigerte, wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Unterstützung ...

