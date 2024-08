Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Nachbarschaftsstreit eskaliert und endet mit einer Trunkenheitsfahrt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, ist in Berkheim im Hermann-Löns-Weg ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert. Nachdem ein 66jährige bei seinem 36jährigen Nachbar Tomaten auf die Markise der Pergola geworfen hatte, wurde er laut seinen Angaben vom diesem geschlagen. Eine Streife des Polizeipostens Ochsenhausen konnte den Streit zunächst schlichten. Dies hatte aber nicht allzu lange angehalten. Der Streit entfachte in den Morgenstunden gegen 04:30 Uhr erneut woraufhin der 66jährige in seinen Pkw Audi stieg und gegen den parkenden Pkw BMW des 36jährigen Nachbarn fuhr. Als Grund nannte der 66jährige Audifahrer, dass ihm sein Nachbar keine Zigarette geben wollte. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort bei dem 66jährigen starke Alkohlbeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Audi-Fahrer wurde in der nächsten Klinik eine Blutentnahme entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich jetzt zusätzlich einem Strafverfahren verantworten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

