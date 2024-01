Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei - Zeugen gesucht

Hatzenbühl (ots)

In den letzten Wochen wurden in Hatzenbühl an mehreren Stellen im Ort, u.a. am Kleinfußballfeld, Banden und Verteilkästen mit roter Farbe und dem Schriftzug eines Fußballvereines beschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen insbesondere zur Nachtzeit gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

