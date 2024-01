Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Bedrohung und Beleidigung in Linienbus - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 30.01.2024 befand sich eine 16-jährige Geschädigte gegen 17 Uhr im Bus Linie 557 von Herxheim in Richtung Neupotz. Hierbei wurde sie von einer unbekannten alkoholisierten männlichen Person angepöbelt. Die 16-Jährige forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Im Anschluss wurde die 16-Jährige von dem Unbekannten beleidigt und bedroht. Dieser stieg dann in der Folge in Rülzheim aus. Der Sachverhalt wurde nachträglich auf der Dienststelle zur Anzeige gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell