Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Widerstand geleistet - Polizist geschlagen

Hatzenbühl (ots)

Am Dienstag gegen 10.50h kam es in Hatzenbühl in der Schubertstraße zu einem Unterstützungseinsatz der Polizei. Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, weigerte sich jedoch. Beim Versuch der Person mehrfach die Notwendigkeit der Behandlung zu erklären, schlug der Mann plötzlich dem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht. Weitere Angriffe konnten unterbunden werden. Gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der Mann ebenfalls. Schlussendlich konnte der Mann im Krankenhaus vorgestellt werden. Der Polizist wurde lediglich leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell