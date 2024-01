Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Bedrohung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Kandel (ots)

Am Dienstag gegen 14:50h kam es zwischen Kindern / Jugendlichen am Bahnhof in Kandel zu Streitigkeiten. Ein 13-Jähriger wurde zunächst von dem ca. 16 Jahre alten Täter beleidigt. Als sich die 15-jährige Begleiterin des 13-Jährigen schützend vor ihn stellte, wurde ihr von dem 16-Jährigen gedroht, sie ins Gleisbett zu stoßen. Der 16- jährige Täter wird beschrieben als 170cm groß, schmale Statur, braune Haare, welche im Stirnbereich gelockt sind und südländisches Aussehen. Hinweise auf die sog. Kinder- und Jugendbande liegen nicht vor. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell