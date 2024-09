POL-FR: Herbolzheim/BAB A5: Volltrunkener LKW-Fahrer schläft auf der linken Fahrspur der Autobahn

Landkreis Lörrach (ots) - Am Sonntagnachmittag, 15.09.2024, gegen 15:45 Uhr kam es aufgrund eines Streits zwischen zwei Familien in einem Erlebnisbad in Weil am Rhein zu einem polizeilichen Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll einer der beteiligten Personen, sich geweigert haben, den Weisungen des Schwimmbadpersonals Folge zu leisten, weshalb die Polizei ...

