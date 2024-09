Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Renitenter Badegast verletzt mehrere Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Landkreis Lörrach (ots)

Am Sonntagnachmittag, 15.09.2024, gegen 15:45 Uhr kam es aufgrund eines Streits zwischen zwei Familien in einem Erlebnisbad in Weil am Rhein zu einem polizeilichen Einsatz.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll einer der beteiligten Personen, sich geweigert haben, den Weisungen des Schwimmbadpersonals Folge zu leisten, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Als mehrere Streifenbesatzungen vor Ort eintrafen, befand sich der spätere Tatverdächtige im Schwimmbecken und verweigerte trotz mehrfacher Aufforderung, das Becken zu verlassen. Der Mann verhielt sich dabei aggressiv und bedrohlich gegenüber den Einsatzkräften. Da sich der 42-jährigen Mann nach Verlassen des Beckens nicht beruhigen lies, musste dieser mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Dabei widersetzte sich der Mann erheblich, weshalb die Polizei Pfefferspray einsetzen musste.

Bei der Festnahme mischten sich mehrere Familienangehörige des Mannes ein und versuchten die Maßnahmen zu behindern.

Der 42-jährige französische Staatsangehörige konnte nach erheblicher Gegenwehr festgenommen und zusammen mit dessen Familienangehörigen zum Polizeirevier Weil am Rhein transportiert werden.

Im Rahmen der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) hat Strafverfahren gegen den 42-Jährigen und weitere Familienangehörige eingeleitet und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

ak

