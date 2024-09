Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Ein 23-Jähriger befuhr am Samstag, 14.09.2024, gegen 22:15 Uhr die Bundesstraße 316 von Degerfelden kommend in Richtung Rheinfelden. Als er nach links in Richtung Nollingen abbiegen wollte, unterschätzte er die Entfernung eines auf der B316 in entgegengesetzte Richtung fahrenden Isuzu-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide Beifahrer der jeweiligen Fahrzeuge verletzt, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

