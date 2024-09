Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Mit zwei Promille im Kreisverkehr verunfallt

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag, 14.09.2024, gegen 11 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw in der Müßmattstraße. Der 52-jährige Fahrzeugführer soll nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen dem Turbinenkreisel und dem Müßmattkreisel bereits auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Schließlich überfuhr er eine Verkehrsinsel beim Müßmattkreisel, wodurch er sein Fahrzeug nicht unerheblich beschädigte. Er setzte zunächst seine Fahrt in die Römerstraße fort, wo er sein Fahrzeug parkte. Er lief anschließend zur Unfallstelle, um dort liegende Fahrzeugteile von der Straße aufzusammeln. Als er die hinzukommenden Streifenbeamten erblickte, ergriff er zunächst die Flucht zu Fuß, kehrte jedoch zeitnah wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter 07623 7404-0 in Verbindung zu setzen.

js

