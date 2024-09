Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Festnahme nach Diebstahl aus Fahrzeug

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Rheinfelden: Durch die Ortung von entwendeten Kopfhörern konnte ein 29-Jähriger am Samstagmorgen, 14.09.2024, gegen 10:15 Uhr in der Güterstraße festgenommen werden. Zuvor meldete eine Zeugin einen Mann im Normandieweg, der augenscheinlich geparkte Fahrzeuge auf ihren Verschlusszustand überprüfte. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten unter anderem mutmaßlichem Diebesgut die in Schopfheim-Fahrnau entwendeten Kopfhörer gefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Taten in Schopfheim und Rheinfelden in Betracht.

Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim jeweilig zuständigen Polizeirevier Schopfheim (07622 66698-0) oder Rheinfelden (07623 7404-0) zu melden.

