POL-KLE: Rees - Kleinkraftrad fährt auf Pkw auf

16-Jährige verletzt sich schwer

Rees-Empel (ots)

Am Donnerstag (18. April 2024) kam es gegen 17:50 Uhr auf der Reeser Landstraße (B67) in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriges Mädchen aus Isselburg befuhr mit Ihrem Kleinkraftrad (Aprilla SX125) die Reeser Landstraße aus Fahrtrichtung Bocholt kommend und somit in Fahrtrichtung Rees. An der Unfallörtlichkeit wartete verkehrsbedingt eine 58-jährige Frau aus Bocholt, in einem weißen Mitsubishi ASX, die beabsichtigte nach links abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache nahm das 16-jährige Mädchen die andere Verkehrsteilnehmerin zu spät wahr und kollidierte mit dem Fahrzeug. Dabei verletzte sich das Mädchen schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Frau aus Bocholt sowie zwei weitere Insassen, eine 38-jährige Beifahrerin sowie ein 11-jähriger Junge (beide aus Isselbrug), im weißen Mitsubishi ASX blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B67 im Kreuzungsbereich, bis kurz vor 19:00 Uhr, einseitig gesperrt. (pp)

