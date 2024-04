Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Radmuttern an Lkw-Reifen gelöst

Straelen-Auwel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16. April 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (17. April 2024), 06:30 Uhr, kam es an der Straße "Am Reitplatz" in Straelen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 68-jähriger Fahrer eines IVECO Lkws fuhr mit dem Fahrzeug gegen 06:30 Uhr los und bemerkte während der Fahrt ungewohnte Geräusche. Bei einer Nachsicht am Lkw musste der Mann aus Straelen am hinteren Reifen auf der Fahrerseite, mehrere gelöste Radmuttern feststellen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell