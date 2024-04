Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfall auf Rheinbrücke: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rees (ots)

Am Donnerstag (18. April 2024) kam es gegen 17:00 Uhr auf der Reeser Landstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Kalkar befuhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Kalkar. Aufgrund eines Flatterbands, welches sich im Fahrrad verhedderte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 54-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

