POL-FR: Lkr. Lörrach - Grenzach-Wyhlen: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Grenzach-Wyhlen: Am Samstag, 14.09.2024, gegen 08:30 Uhr kam es in der Rheinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Dacia-Fahrerin befuhr den Blumenweg und wollte nach links auf die Rheinfelder Straße abbiegen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr die Rheinfelder Straße zeitgleich von einem naheliegenden Kreisverkehr kommend in Richtung Ortsausgang. Während des Abbiegevorgangs der Dacia-Fahrerin kam es daher zur Kollision. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

