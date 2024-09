Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit Pool und Schwimmring unterwegs

Neustadt/ Orla (ots)

Am 29.08.2024 gegen 01:30 Uhr sollte eine männliche Person im Bereich des Marktes in Neustadt/ Orla einer Kontrolle unterzogen werden. Grund hierfür war, der 44- jährige Mann hatte einen gelben aufblasbaren Pool und einen Schwimmring bei sich. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Mann fußläufig in Ri. Ernst-Thälmann-Straße. Hierbei ließ er sein Beutegut zurück. Nach kurzer Nacheile konnte die Flucht beendet werden. Da der 44- jährige Mann sich nicht mehr erinnern konnte oder wollte, aus welchen Gärten er das Spielgerät entwendete, sucht die Polizei nun den oder die Geschädigte, die einen gelben aufblasbaren Pool mit markantem Aufdruck vermisst. Der Schwimmring konnte aufgrund einer aufgebrachten persönlichen Widmung einem 60-jährigem Neustädter bereits wieder zugeordnet werden. Nach Abschluss der Kontrolle vor Ort wurde der 44- jährige Mann an seiner Wohnanschrift aus der pol. Maßnahme entlassen. Hierbei verabschiedete sich der Mann mit einer verbalen Beleidigung bei der Polizeibeamten, so dass schlussendlich zwei Verfahren wegen Diebstahls und ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell