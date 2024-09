Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Betrunkener Autofahrer überfährt Verkehrsinsel

Freiburg (ots)

Am Freitag 13.09.2024 bog ein Pkw-Fahrer von der L 104 nach links in die Hafenstraße ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde er hierbei nach rechts aus der Kurve getragen und überfuhr die dortige Verkehrsinsel wo er mit mehreren Verkehrszeichen kollidierte, welche hierbei umgerissen und zerstört wurden. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst in das angrenzende Gewerbegebiet und stellte das unfallbeschädigte Fahrzeug ab. An der Unfallstelle konnte das vordere Kennzeichen aufgefunden werden. Aufgrund des zu erwartenden hohen Sachschadens an dem PKW, wurde im Nahbereich gefahndet. Das Fahrzeug konnte von der Streife des Polizeireviers Breisach abgestellt in der Gerberstraße festgestellt werden. Der Fahrer kam nach kurzer Zeit ebenfalls vor Ort und gestand die Tat. Ein erster Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei ungefähr 4500 EUR. Der Unfallverursacher wird nun bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell