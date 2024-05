Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Montag erfasste eine 22-Jährige mit ihrem Renault ein Fuchs bei Schwendi.

Ulm (ots)

Kurz nach 21.30 Uhr war die Frau auf der Kreisstraße 7514 von Wain in Richtung Großschafhausen unterwegs. In der Wainer Straße in Großschafhausen kreuzte ein Fuchs von rechts nach links die Straße. Die Renaultfahrerin konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Wildtier. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle und wurde von der Straßenmeisterei entsorgt. Ob ein Schaden am Renault entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

++++ 0931863

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell