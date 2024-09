Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Rheinfelden, Nollingen: Täterfestnahme nach Diebstahl von E-Scooter

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Rheinfelden, Nollingen: Ein Zeuge meldete am Sonntag, 15.09.2024, gegen 02:15 Uhr, dass er soeben über eine Videoaufzeichnung wahrnehmen konnte, dass eine Person sein Fahrzeug in der Benzelgasse versucht hat zu öffnen. Der Zeuge versuchte mit einem Freund die Person zu stellen, als diese mit einem E-Scooter die Tatörtlichkeit verließ. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der E-Scooter-Fahrer in der Straße "Amselsteig" vorläufig festgenommen werden. Im Nachgang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der E-Scooter entwendet wurde und der 26-jährige Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

