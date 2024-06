Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Hochwertige Yacht vom Liegeplatz im Stadthafen Rostock entwendet - Zeugen gesucht

Waldeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17.6.- 18.6.2024) wurde eine hochwertige 14-Meter-Motoryacht (Foto) aus dem Stadthafen Rostock entwendet. Bei dem gestohlenen Sportboot handelt es sich um eine Yacht des Typs "My Princess V-42" mit Namen "Aqva" (Heimathafen Rostock). Die Yacht führt das amtliche Kennzeichen 51892-A am Heck und an beiden Rumpfseiten. Der Rumpf ist weiß mit umlaufender Reling. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Motoryacht an einem regulären Liegeplatz im Stadthafen Rostock vertäut. Derzeit noch unbekannte Täter gelangten an den Liegeplatz und fuhren mit der Yacht auf der Warnow in noch unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten vorerst nicht zum Auffinden des Bootes.

Der Stehlschaden beträgt ca. 200.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen wurde die Yacht in der Nacht zum Dienstag zwischen 03.00 und 04.00 Uhr entwendet. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock unter der Tel.Nr. 0381-127040, jede Polizeidienststelle und die Internetwache auf www.polizei.mv.net entgegen.

