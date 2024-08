Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Kilo Marihuana aufgefunden - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.08.2024) einen 54-Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt eine nichtgeringe Menge an Marihuana zu besessen zu haben. Die Polizeibeamten trafen den Mann gegen 08.15 Uhr in einem Hotel an der Badstraße an. Sie stellten fest, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung seines Hotelzimmers fanden die Beamten etwa dreieinhalb Kilo Marihuana, das sie beschlagnahmten. Der 54-Jährige mit litauischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (15.08.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

