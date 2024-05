Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Mofa gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein blaues Mofa des Herstellers Zhejiang Jonway gestohlen. Dieses stand an der Bahnhofstraße im Hinterhof des Hauses 27. Tatzeit war zwischen 21 Uhr am Sonntag (05.05.24) und 13.50 Uhr am Montag (06.05.24). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell