Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag (11.08.2024) und Mittwoch (14.08.2024) in eine Wohnung am Theoderichweg eingebrochen. Die Diebe schoben den Rollladen eines gekippten Fensters nach oben, hebelten dieses auf und gelangten in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell