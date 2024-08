Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (13.08.2024) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Die Beamten trafen den 37-Jährigen gegen 15.00 Uhr am Rupert-Mayer-Platz an und kontrollierten ihn. Bei seiner Durchsuchung fanden sie rund 19 Gramm Haschisch, rund 13 Gramm Amphetamin sowie zehn Ecstasy Tabletten. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der 37-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Mittwochs (14.08.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

