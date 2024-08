Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.08.2024) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Sonntag (11.08.2024) im Bereich des Oberen Schlossgartens öffentlich onaniert zu haben. Ein 53-jähriger Mann beobachtete den Mann gegen 16.30 Uhr, wie er sich auf eine Wiese legte und an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Der 53-Jährige erkannte den Mann am Dienstag wieder und ging mit ihm gemeinsam zur Polizei um Anzeige zu erstatten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

