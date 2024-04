Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit vom 29.03.2024 bis 07.04.2024) auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Wohnbereich manipulierte er an der Stromversorgung und versuchte eine Brandschutztür aufzuhebeln. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

