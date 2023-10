Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhäuser

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag den 28.10.2023 kam es im Zeitraum von 17:15 Uhr und 22:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Kastanienweg in Dannenfels. Der oder die unbekannte/n Täter hebelten an beiden Objekten die Terassentür auf und gelangte/n so in die Wohnhäuser. Sämtliche Räume wurden durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Hinweise auf den/die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

