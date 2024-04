Coesfeld (ots) - Am Wochenende (05.04.-07.04.2024) brachen bislang unbekannte Täter einen Baucontainer in einem Neubaugebiet auf der Straße Eickholt in Lüdinghausen auf. Ob die Täter Gegenstände aus dem Container entwendet haben, ist bislang unbekannt. Anschließend flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter ...

