POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrere Zehntausend Euro Falschgeld aufgefunden - Zwei Tatverdächtige in Haft - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (07.08.2024) am Rotebühlplatz einen 47-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau festgenommen, die mehrere Zehntausend Euro Falschgeld mit sich geführt haben sollen. Gegen 15.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, in einem Bürogebäude Personen mit großen Mengen an Geld gesehen zu haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 47-Jährigen und die 35-Jährige in einem Büro an und fanden dort eine Geldzählmaschine und mehrere Zehntausend Euro Falschgeld, sowie mehrere Tausend Euro echtes Geld. Die Beamten nahmen den 47-jährigen Kroaten und die 35-jährige Niederländerin fest. Beide wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und beide in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die im Bereich des Rotebühlplatzes verabredet waren, um eine Geldtransaktion durchzuführen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

