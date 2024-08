Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstag (13.08.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Zabergäustraße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Fiats fuhr gegen 20.45 Uhr in der Kirchtalstraße. An der Kreuzung zur Zabergäustraße bog sie nach links Richtung Strohgäustraße ab. Hierbei missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von links kommenden Fahrradfahrers, der Richtung Rotweg fuhr. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 7000 Euro.

