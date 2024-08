POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (10. bis 11.08.2024) versucht, in eine Wohnung an der Markgröninger Straße einzubrechen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und versuchten vergeblich eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die 36 Jahre alte Bewohnerin bemerkte am Dienstag (13.08.2024) die Hebelspuren und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich ...

mehr