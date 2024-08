POL-S: Einbrecher blieben erfolglos - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-West (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (13.08.2024) mehrere Müllcontainer in der Arminstraße, der Möhringer Straße, der Tübinger Straße und der Hauptstätter Straße in Brand gesteckt, an der Kolbstraße zündeten sie einen Sonnenschirm an. Ein Anwohner meldete noch am Montag (12.08.2024) gegen 23.30 Uhr den ersten brennenden Container in der Arminstraße. Das Feuer hatte bereits ...

