Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Feuer gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-West (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (13.08.2024) mehrere Müllcontainer in der Arminstraße, der Möhringer Straße, der Tübinger Straße und der Hauptstätter Straße in Brand gesteckt, an der Kolbstraße zündeten sie einen Sonnenschirm an. Ein Anwohner meldete noch am Montag (12.08.2024) gegen 23.30 Uhr den ersten brennenden Container in der Arminstraße. Das Feuer hatte bereits auf zwei weitere Müllcontainer übergegriffen, als es die Feuerwehr löschte. Rund 20 Minuten später meldete ein Zeuge einen qualmenden Müllcontainer in einem Hinterhof an der Möhringer Straße. Er beobachtete außerdem einen verdächtigen Mann, der sich im Hinterhof aufhielt und dann wegrannte. Kurze Zeit später brannten zwei weitere Mülltonnen in der Tübinger Straße auf Höhe Hausnummer 91, ein Schirm in der Kolbstraße sowie zwei Müllcontainer in der Hauptstätter Straße auf Höhe Hausnummer 108 und 134. Insgesamt entstand an den Mülltonnen und dem Schirm ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, das Feuer griff auf keine angrenzenden Gebäude über. Der Mann, der im Bereich der Möhringer Straße flüchtete war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine stämmige Statur sowie dunkle kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell