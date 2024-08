Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreisverkehr

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (12.08.2024) am Kreisverkehr Unterländer Straße / Burgunderstraße hat sich ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 08.45 Uhr von der Unterländer Straße in Richtung Kelterplatz in den Kreisverkehr ein. Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein 27 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter den 66-Jährigen, als er aus Richtung Burgunderstraße in den Kreisverkehr einbog. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

