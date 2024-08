POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (11.08.2024) in ein Mehrfamilienhaus an der Sattelstraße eingebrochen, an der Fiechnterstraße blieb es beim Versuch. An der Fiechtnerstraße bemerkte ein Zeuge gegen 23.00 Uhr einen Mann, der an einem Fenster an einer Erdgeschosswohnung hantierte. Beim Erblicken des Mannes flüchtete der Unbekannte zu Fuß Richtung Sattelstraße. Der Unbekannte ...

