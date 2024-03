Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach weiteren Zeugen in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung am Freitag, 8. März 2024, an der Hagenstraße/Hochstraße in Buer. Ein 37-jähriger Gelsenkirchener wurde gegen 2 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einer Kneipe von einer etwa zehnköpfigen Gruppe körperlich attackiert, nachdem diese zuvor die verbale Konfrontation mit ihm gesucht hatte. Mutige Zeugen kamen dem Gelsenkirchener zu Hilfe. Die tatverdächte Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Horster Straße. Alle männlichen Tatverdächtigen sind etwa 14 bis 19 Jahre alt und waren alle dunkel gekleidet. Der leichtverletzte 37-Jährige wurde vor Ort durch einen Rettungshelfer medizinisch versorgt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

