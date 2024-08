Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag (09.08.2024) einen 45 Jahre alten Mann an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof verletzt und versucht ihn auszurauben. Der Mann war gegen 12.00 Uhr in der Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Remseck am Neckar unterwegs, als der Täter an der Haltestelle Hauptbahnhof versucht hat, ihm seine Tasche zu entreißen. Als der 45-Jährige die Täter auf die Videokameras aufmerksam machte und die Polizei verständigen wollte, ließ er von ihm ab und flüchtete aus der Stadtbahn an Gleis 3. Der Täter war zirka 176 Zentimeter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt, mit einer kräftigen sportlichen Statur gebaut, hatte schwarze Haare und trug ein rosa Hemd und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

