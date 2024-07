PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: "Handwerker" reisen umher und bieten mangelhafte Arbeiten zu horrenden Preisen an +++ Mit Streichhölzern gezündelt +++ E-Bike gestohlen +++ Motorradfahrerin stürzt bei Überholmanöver

Bad Schwalbach (ots)

1. "Handwerker" reisen umher und bieten mangelhafte Arbeiten zu horrenden Preisen an, Hünstetten-Wallrabenstein, Rüsterweg, Oestrich-Winkel, Kemmenau, Samstag, 06.07.2024 & Mittwoch, 10.07.2024

(fh)Seit einigen Wochen ziehen vermeintliche Handwerker durch die Region und bieten ihre Dienste in Form von Dacharbeiten an. Vereinbarte Preise werden nicht eingehalten und plötzlich um ein Vielfaches erhöht oder die Arbeiten unsachgemäß ausgeführt. Auch zwei Personen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurden in den vergangenen Tagen von der Truppe aufgesucht. Am Samstag, dem 06.07.2024, klingelten die Männer, welche mit einem weißen Mercedes Sprinter mit "FB" Kennzeichen und auffälligem "Buderus"-Schriftzug unterwegs waren, bei einem Bewohner im Rüsterweg. Sie boten den Austausch von Dichtungen und der Regenrinne an und führten die vereinbarten Arbeiten anschließend unvollständig aus. Weiterhin ließen sie sich eine nicht im Verhältnis stehende, horrende Bargeldsumme ohne Rechnung aushändigen und fuhren davon. In den nächsten Tagen tauchte die Truppe in anderen Landkreisen auf und ging ähnlich vor. Am Mittwoch waren sie dann wieder im Rheingau-Taunus-Kreis, diesmal in Oestrich-Winkel, unterwegs. Eine Hausbesitzerin aus der Straße "Kemmenau" berichtete, dass ihr die "Handwerker" zunächst für nur wenige Hundert Euro angeboten hatten, ihre Dachrinne zu reinigen. Noch während der Ausführung der Arbeiten hätten die Männer plötzlich mehrere Tausend Euro verlangt. Die Bewohnerin verständigte umgehend einen Angehörigen, der mit der Alarmierung der Polizei drohte. Daraufhin stiegen die Unbekannten in ihr Auto und fuhren davon. Im Verlauf der Arbeiten wurde die alte Dachrinne auch noch beschädigt.

Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die aber nur sofort und gegen direkte Barzahlung geleistet werden können, führt selten Gutes im Schilde. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei, insbesondere, wenn Sie zur direkten Begleichung einer viel zu hohen Rechnung an der Tür genötigt werden!

2. Hauswand mit brennenden Streichhölzern beschädigt, Niedernhausen, Hofstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben Unbekannte an einer Hauswand in Niedernhausen gezündelt und diese beschädigt. Gegen 20:45 Uhr nahmen Anwohner aus der Hofstraße an einem dortigen Einfamilienhaus eine angekokelte Hausfassade war und verständigten die Polizei. Diese konnte am Tatort in unmittelbarer nähe des Schadens mehrere angezündete Streichhölzer feststellen. Unbekannt hatten diese offenbar entzündet und damit die Fassade beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung mittels Feuer und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3.E-Bike gestohlen,

Geisenheim, Winkeler Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 22:55 Uhr bis 23:35 Uhr

(fh)Zweiraddiebe haben am späten Donnerstagabend in Geisenheim zugeschlagen. Zwischen 22:55 Uhr und 23:35 Uhr hatte eine Frau ihr schwarzes Pedelec der Marke "Specialized" im Wert von etwa 3.500 Euro auf dem Gehweg in der Winkeler Straße an einem Pfosten abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Ein Dieb oder eine Diebin begab sich zu dem Abstellort und brach mit einem Werkzeug das Schloss auf, um anschließend mit dem Fahrrad zu flüchten. An dem E-Bike waren ein Kindersitz sowie zwei Satteltaschen angebracht.

Die Polizei in Rüdesheim bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

4. Motorradfahrerin stürzt bei Überholmanöver, Eltville-Martinsthal, Bundesstraße 260, Donnerstag, 11.07.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ist eine Motorradfahrerin bei einem Überholmanöver bei Eltville-Martinsthal zu Fall gekommen und hat sich verletzt. Gegen 16:50 Uhr befuhr die 32-jährige Suzuki GSX Fahrerin die Bundesstraße 260 von Walluf nach Martinsthal. Hierbei wollte die Fahrerin ersten Erkenntnissen zufolge mehrere vorausfahrende Fahrzeuge über die Gegenfahrbahn überholen, geriet dabei aber ins Schleudern und stürzte. Ihr Motorrad rutschte über den Boden und stieß gegen einen Skoda Octavia. Die dabei verletzte 32-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf etwa 1.200 Euro.

