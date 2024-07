PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallfluchten in Bad Schwalbach und Heidenrod +++ Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf Bundesstraße verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Zusammenstoß auf Parkplatz - Unfallflucht, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Montag, 08.07.2024, 16:30 Uhr bis 16:40 Uhr

(fh)Auf dem Parkplatz eines Bad Schwalbacher Einkaufsmarkts kam es am Montagnachmittag zu einer Unfallflucht, bei der die Polizei nun die Mithilfe der Bevölkerung benötigt. In dem kurzen Zeitraum von 16:30 Uhr bis 16:40 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen auf dem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße geparkten Hyundai i30 und verursachte dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro an der Fahrertür. Der Verursacher oder die Verursacherin unterließ es, den erforderlichen Pflichten nachzukommen und floh vom Unfallort.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Gegen Geländer gefahren und abgehauen, Heidenrod-Grebenroth, Dorfstraße, Mittwoch, 10.07.2024, 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs wurde das Geländer eines Wohnhauses in Heidenrod-Grebenroth bei einem Unfall beschädigt. Die verantwortliche Person entzog sich jeder Verantwortung. Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, wurde der Schaden an dem Geländer in der Dorfstraße festgestellt und die Polizei verständigt. Diese geht derzeit davon aus, dass eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Dorfstraße entlangfuhr, den Bordstein überfuhr und gegen das Geländer stieß. Unbeeindruckt vom Schaden floh sie oder er vom Unfallort.

Da bislang keine konkreten Hinweise in der Sache vorliegen, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, Bundesstraße 260 / Landesstraße 3033, Höhe Bad Schwalbach-Ramschied, Dienstag, 09.07.2024, 12:20 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag stießen auf der Bundesstraße 260 ein Pkw und ein Motorrad zusammen. In der Folge musste der Zweiradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Königstein mit seiner Mercedes B-Klasse die Landesstraße 3033 von Ramschied in Richtung der Auffahrt zur Bundessstraße 260. Auf eben diese beabsichtigte der Senior in Richtung Koblenz aufzufahren und bog ab. Dabei übersah er jedoch einen 35-jähriger Motorradfahrer mitsamt seiner Maschine der Marke Triumph, welcher auf der Bundesstraße vorfahrtsberechtigt unterwegs war und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision kam der 35-Jährige zu Fall und verletzte sich. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell