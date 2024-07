PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigungen und Diebstahl an Schule +++ Seitenspiegel beschädigt +++ Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt +++ Einbruch in Schlangenbad

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigungen und Diebstahl an Schule, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Freitag, 05.07.2024 bis Dienstag, 09.07.2024

(fh)In den vergangenen Tagen wurde eine Schule in Niedernhausen von Vandalen und Dieben heimgesucht. Bereits am Sonntag wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Sonnensegels vom Gelände der Schule im Lenzhahner Weg angezeigt. Der Tatzeitraum lässt sich hierbei von Freitag bis Sonntag eingrenzen. In der Nacht zum Dienstag kam es dann erneut zu einer Straftat. Ein Unbekannter hatte mittels Graffiti eine Hauswand sowie einen Holzunterstand beschmiert und so einen Schaden hervorgerufen, dessen Reinigungskosten auf etwa 2.000 Euro geschätzt werden. Ebenfalls am Dienstag, diesmal gegen 18:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über mehrere Jugendliche, die das Schulgebäude unberechtigterweise betreten hatten. Vor Ort stellten die alarmierten Polizeistreifen sieben Jugendliche fest. Zu erneuten Beschädigungen war es nicht gekommen. Nach eindringlichen Worten wurden die Erziehungsberechtigten informiert, welche die Jugendlichen abholten.

Hinweise zu dem Diebstahl und den Sachbeschädigungen werden von der Polizeistation Idstein entgegengenommen.

2. Seitenspiegel beschädigt,

Eltville, Wörthstraße, Montag, 08.07.2024, 15.30 Uhr bis Dienstag, 09.07.2024, 14.30 Uhr

(da)Unbekannte haben von Montag auf Dienstag in Eltville den Seitenspiegel eines Autos mutwillig beschädigt. Der betroffene grüne VW Polo war zwischen Montag, 15.30 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr in der Wörthstraße geparkt. In dieser Zeit machten sich die Täter an dem Fahrzeug zu schaffen und hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro am rechten Seitenspiegel. Bereits eine Nacht zuvor hatten die Täter den linken Seitenspiegel beschädigt. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt, Landesstraße 3450, bei Waldems, Dienstag, 09.07.2024, 16.45 Uhr

(da)Am Dienstag ereignete sich bei Waldems ein Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer und sein Sozius leicht verletzt wurden. Gegen 16.45 Uhr befuhren ein schwarzer VW und ein Motorrad in dieser Reihenfolge von Reichenbach kommend die Landesstraße 3450. An einer Einmündung wollte der VW nach links in Richtung Waldems abbiegen. Als er dazu bremste, konnte das Motorrad dahinter nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw auf. Der 19-jährige Motorradfahrer und sein 16-jähriger Sozius verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitergehende medizinische Versorgung des 16-Jährigen war nicht erforderlich. Da das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, musste es von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro.

4. Einbruch in Schlangenbad,

Schlangenbad, Bornwiesweg, Samstag, 01.06.2024 bis Dienstag, 09.07.2024

(da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Wochen in ein leerstehendes Haus in Schlangenbad eingebrochen. Zwischen dem 1. Juni und dem 9. Juli verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Grundstück und dem Einfamilienhaus im Bornwiesweg. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob und wie viel entwendet wurde, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

