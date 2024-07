PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Einbruch am Abend in Einfamilienhaus ++ Brand eines mobilen Hochsitzes ++ Verkehrsunfallflucht ++

Bad Schwalbach (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

65385 Rüdesheim, Markt, Freitag, 05.07.2024, 23:40 Uhr

Im Rahmen einer Veranstaltung am Marktplatz in Rüdesheim belästigte ein alkoholisierter 50-jähriger Rüdesheimer zunächst anwesende Besucher. Er entfernte sich trotz Aufforderung der anwesenden Security-Mitarbeiter nicht. Einem Platzverweis durch die eingesetzte Streife kam er ebenfalls nicht nach. Bei der Durchsetzung des Platzverweises leistete er Widerstand. Zudem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die eingesetzten Beamten wurden bei den Widerstandshandlungen nicht verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen und in das zentrale Polizeigewahrsam in Wiesbaden verbracht.

Einbruch am Abend in Einfamilienhaus

Idstein-Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße, Freitag, 05.07.2024, 20:35 Uhr bis Samstag, den 06.07.2024, 00:30 Uhr

Am Freitagabend begaben sich der oder die Täter an die Rückseite eines Einfamilienhauses und brachen dort einen Rollladen und ein Fenster auf. Durch dieses gelangte der unbekannte Einbrecher in das Haus. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht zu Hause, entdeckten den Einbruch jedoch bei ihrer Rückkehr und informierten umgehend die Polizei. Allein der Sachschaden beträgt mindestens 1000,- EUR. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter der Tel.-Nr. 06126-93940 zu melden.

Brand eines mobilen Hochsitzes

Idstein-Wörsdorf, Feldgemarkung Bereich Hohe Straße, Samstag, ca. 18:00 Uhr

Am frühen Samstagabend bemerkte ein Zeuge den Brand eines mobilen Hochsitzes, welcher auf einem Anhänger befestigt war. Der Zeuge teilte weiterhin mit, dass er zwei männliche, jugendlich aussehende Personen gesehen habe, welche sich von dem brennenden Hochsitz in Richtung Waldems-Bermbach entfernt haben. Der Hochsitz und der Anhänger wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen / Hinweise der Polizeistation Idstein unter der Tel.-Nr. 06126-93940 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Eltville, Freygäßchen, Freitag, 05.07.2024 18.00 Uhr bis Samstag 06.07.2024, 08:30 Uhr

Im Genannten Zeitraum beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A4, der auf dem Parkplatz an der Burg Crass, Freygäßchen 1, 65343 Eltville am Rhein, abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Beifahrerseite vorne beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer 06123/90900 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell