Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Defekt verursacht Brand mit hohem Sachschaden

Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 5.50 Uhr in der Galgenstraße zu einem Defekt an einer Brunnenförderpumpe, der durch eine Explosion ausgelöst wurde. Hierbei geriet der Trecker in Brand, der die Pumpe antrieb, und brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hierbei auf einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt hat sich bei dem Unglück niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise, dass der Brand aufgrund einer strafbaren Handlung ausgelöst worden ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell