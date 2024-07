PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einsätze in Asylbewerberunterkünften +++ Gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Hochwertiges Pedelec mitgehen lassen,

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einsätze in Asylbewerberunterkünften, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Sonntag, 07.07.2024, 12:00 Uhr und 21:00 Uhr

(fh)Am Sonntag musste die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis zwei Mal zu Auseinandersetzungen in Asylbewerberunterkünften anrücken. Gegen 12:00 Uhr war ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger von einem 51 Jahre alten Iraker in der Unterkunft im Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach mit einem Messer oberflächlich verletzt worden. Beim Eintreffen der Polizei waren beide Parteien bereits getrennt. Der Tatverdächtige wurde widerstandslos festgenommen. Nach einer kurzen Behandlung einer Rettungswagenbesatzung konnte der Verletzte vor Ort verbleiben. Am Abend gegen 21:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einer Asylbewerberunterkunft in Niedernhausen ein. Vor Ort waren ersten Ermittlungen zufolge eine ukrainische und eine serbische Familie in Streit geraten und Teile der Familienangehörigen hatten sich in der Folge mit Gegenständen geschlagen. Der Polizei gelang es die Beteiligten zu trennen. Eine der Familien wurde im weiteren Verlauf in eine andere Unterkunft gebracht. Nach Rücksprache mit dem ebenfalls verständigten Rettungsdienst mussten keine Beteiligten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Körperverletzungen.

2. Gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen,

Eltville am Rhein, Wörthstraße, Montag, 08.07.2024, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag hat ein Jugendlicher in Eltville gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen und dabei einige beschädigt. Gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizeistation Eltville die Mitteilung über den Randalierer, welcher die Wörthstraße entlanglaufen würde und es dort auf geparkte Pkw abgesehen hätte. Sofort wurde eine Polizeistreife entsandt, welche den beschriebenen jungen Mann in der Umgebung jedoch nicht mehr feststellen konnte. Nach einer erfolgten Spurensicherung konnten acht angegangene Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller festgestellt werden, von denen sechs Beschädigungen aufwiesen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Die Polizeistation Eltville sucht nun nach einem etwa 1,90 m großen Jugendlichen, welcher bei der Tat kurze dunkle Haare hatte und ein dunkles T-Shirt trug. Hinweise werden unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Heidenrod-Watzelhain, Am Sonnenberg, Festgestellt: Donnerstag, 04.07.2023, 18:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher ein Wohnhaus in Heidenrod-Watzelhain heimgesucht. Am Donnerstagabend hatten es sich die Einbrecher zur Aufgabe gemacht, in das Wohnhaus in der Straße "Am Sonnenberg" einzusteigen. Zunächst versuchten die Unbekannten erfolglos mit einem Werkzeug die Terrassentür aufzuhebeln und kamen hier nicht weiter. Davon ließen sie sich jedoch nicht abhalten und schlugen kurzerhand ein Fenster ein, durch welches sie anschließend ins Haus gelangten. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Silberbesteck, mit dem sie die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Hochwertiges Pedelec mitgehen lassen, Eltville-Erbach, Eltviller Landstraße, Sonntag, 07.07.2024, 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntags wurde im Eltviller Stadtteil Erbach ein Elektrofahrrad entwendet. Gegen 11:00 Uhr hatte der Besitzer des grau-grünen Pedelecs der Marke "Specialized" sein Zweirad am Eingangstor eines Parkplatzes in der Eltviller Landstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 19:30 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, fehlte von dem rund 3.500 Euro teuren Fahrrad mitsamt einer Regenjacke und einer Fahrradtasche jede Spur. Die Polizei in Eltville ermittelt wegen schweren Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

