POL-GM: Einbruch in Bürogebäude - Bargeld und Musikbox gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Wupperstraße sind Kriminelle in der vergangenen Nacht (7. Juli) durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Bürogebäude eingebrochen. Zwischen 3 Uhr und 3:45 Uhr drangen die Täter in das Bürogebäude hinter einer Veranstaltungshalle ein. Sie durchwühlten das Büro und stahlen Bargeld sowie eine Musikbox. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

