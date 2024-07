POL-GM: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Engelskirchen (ots) - Mehre Personen haben am Donnerstag (4. Juli), gegen 3 Uhr nachts, zwei Löcher in die Plane einer Sattelzugmaschine geschnitten und daraus mehrere Paletten mit Heißluftfriteusen gestohlen. Die Sattelzugmaschine parkte auf dem Autobahnrastplatz Erlenhof an der BAB4 in Richtung Olpe. Während der Fahrer vorne schlief, machten sich hinten Unbekannte an seiner Ladung zu schaffen. Der Fahrer wurde wach ...

