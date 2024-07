Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichendieb bei der Tat beobachtet

Engelskirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat vergangene Nacht (5. Juli), gegen Mitternacht, auf der Overather Straße in Loope einen Kennzeichendieb beobachtet. Sie sah eine Person, die an einem geparkten Auto beide Kennzeichen K-MS 823 abmontierte und anschließend auf einem Motorrad in Richtung Engelskirchen davonfuhr. Die Person trug einen weißen Motorradhelm und eine schwarz-rote Lederkombi. Sie war unterwegs mit einem schwarzen Motorrad mit der Aufschrift "Repsol". An dem Motorrad waren Gummersbacher Kennzeichen angebracht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

