Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht auf dem REWE Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am 11.05.2024 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem REWE Parkplatz, in der Koblenzer Straße 38, in 57627 Hachenburg. Bei dem Verkehrsunfall touchierte unbekannte/r Täter vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem weißen PKW einen geparkten PKW, Dacia Sandero, in der Farbe Grau. Anschließend entfernte sich der Täter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell